Brechdurchfall: Mehr Kranke

Die Zahl der Norovirus-Erkrankungen (Brechdurchfall) ist in Niedersachsen ungewöhnlich stark gestiegen. Im November wurden 865 Fälle gemeldet nach 455 im Vorjahresmonat, teilte das Landesgesundheitsamt am Freitag in Hannover mit. Die tatsächlichen Erkrankungen lägen vermutlich um ein Vielfaches...