Beamte gehen für mehr Gehalt und Weihnachtsgeld auf die Straße

Niedersachsens Beamte fordern mehr Gehalt und Weihnachtsgeld. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft für Freitag (10.30 Uhr) in Hannover zu einem Demonstrationszug zum Finanzministerium auf. „Für die hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird, gibt es vom Land keine Wertschätzung“, heißt es im Aufruf zu einer gemeinsamen Demonstration von DGB und weiteren Gewerkschaften. Dort wollen Feuerwehrleute Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) einen alten Tannenbaum überreichen, um damit für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für Beamte zu demonstrieren. Der Aktionstag ist von den Gewerkschaften als Auftakt zur Anfang 2017 anstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder geplant. Das Ergebnis soll auf die Beamten der Länder und Kommunen bundesweit übertragen werden. Verhandlungsauftakt ist am 18. Januar in Berlin.

Unterdessen hat der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen den Vorwurf zurückgewiesen, Beamte würden vom Land keine Wertschätzung erfahren. „Beamte haben viele Privilegien, beispielsweise eine unbegrenzte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, sagte Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzahlerbunds. Man könne sich nicht nur immer die Rosinen rauspicken.

Zentgraf wies außerdem auf den Vorteil der Unkündbarkeit der Beamten und den erheblichen Vorsprung im Vergleich mit Arbeitnehmern bei den Pensionen hin. Von den Personalausgaben des Landes Niedersachsen und der Landesbetriebe in Höhe von 13,4 Milliarden Euro werde schon heute ein Drittel für Pensionen ausgegeben. Die Politik habe versäumt, Rentenreformen auf die Beamten zu übertragen. Dies sei eine große Last für die Zukunft. dpa