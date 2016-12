110 Weihnachtsbäume, 130 Lichterketten und 16 000 Christbaumkugeln: Das Haus von Familie Jeromin in Volksen bei Rinteln erstrahlt in der Adventszeit als kunterbunte Weihnachtswelt. Überall in dem Haus stehen üppig geschmückte Weihnachtsbäume – nur das Elternschlafzimmer ist baumfreie Zone. ...