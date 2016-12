Frau in Fass eingeschweißt: Bleibt Gewalttat ungesühnt?

24 Jahre lang war die Leiche einer Frau aus Hannover in einem Fass eingeschweißt - jetzt appellieren die Geschwister der Getöteten an den tatverdächtigten Ehemann: „Bisher haben Sie gelogen, sagen Sie uns endlich die Wahrheit“, heißt es in dem Schreiben an den 52-Jährigen. Der Mann hatte vor kurzem...