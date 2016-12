Toter in Hameln Opfer eines Unglücksfalls

Hameln Der aus einem Fluss in Hameln geborgene Tote ist nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei das Opfer eines Unglücksfalls. Der Mann sei offensichtlich in die Hamel gestürzt und dabei ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es gebe jedenfalls keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Identifizierung des Toten sei zwar noch nicht endgültig abgeschlossen, sagte der Sprecher. Es handele sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 47 Jahre alten Mann aus Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont. Dieser habe während einer freiwilligen Drogentherapie am Freitag der vergangenen Woche eine Klinik in Hameln verlassen und sei seither unauffindbar gewesen. Ein Schüler hatte die Leiche am Donnerstag in dem Fluss entdeckt. dpa

