Finanzgericht verhandelt über Kinderfreibeträge

Hannover Das Finanzgericht Niedersachsen verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) über die vom Bund festgelegten Kinderfreibeträge. Eine verwitwete Mutter von zwei Töchtern hatte in Hannover geklagt, weil die Steuerfreibeträge im Jahr 2014 zu niedrig gewesen sein sollen. Der Frau seien deshalb 820 Euro an Steuervergünstigungen entgangen. Das Finanzgericht kann die Klage abweisen oder dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen. Bei der Verhandlung geht es auch um grundsätzlichere Fragen, etwa ob die Berechnung des Kinderfreibetrags verfassungsgemäß ist oder nicht. Sollte sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall beschäftigen müssen und im Sinne der Klägerin entscheiden, drohen für den Bund Millionenrückzahlungen. dpa

