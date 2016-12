Pünktlicher und öfter: Bahn will im Norden besser werden

Hannover Mehr Pünktlichkeit, verlässlichere Züge und bessere Informationen für Reisende - das sind Ziele des Programms „Zukunft Bahn“, das auch in Niedersachsen und Bremen Verbesserungen bringen soll. Über erste Fortschritte informiert der Norddeutschlandchef der Deutschen Bahn, Ulrich Bischoping, am Freitag (11.00 Uhr) in Hannover. Mit Erfolg kümmern sich Knotenkoordinatoren um eine punktgenauere Abfahrt der in Hannover und Bremen startenden Fernzüge. Neue Anzeigen unter anderem auf den Bahnsteigen in Hannover zeigen den Wartenden seit kurzem nicht nur den kommenden, sondern auch die folgenden beiden Züge an.

Auch einige Fahrplanverbesserungen wird Bischoping präsentieren. Es gibt einige zusätzliche Nachtverbindungen. Dank einer Kooperation mit der österreichischen Bahn etwa pendelt ein neuer Zug aus dem Norden nach Innsbruck. Auch nach Berlin gibt es mehr Fahrten. dpa