Ganderkesee Ein Fußgänger ist in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) von einem Transporter angefahren und tödlich verletzt worden. Der 75-Jährige war am frühen Donnerstagabend mit einem Bollerwagen am Fahrbahnrand unterwegs, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. dpa

