Rentnerin starb an Folgen eines Schwelbrands

Schöningen Eine 79 Jahre alte Rentnerin ist am Donnerstag in ihrem Haus in Schöningen an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben. Als die Feuerwehr zum Einsatzort ausrückte, war die alleinstehende Frau bereits tot. Pflegedienst-Kräfte hatten das Unglück bemerkt. Das Feuer, das wegen Sauerstoffmangels...