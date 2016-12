Serieneinbrecher in Wolfsburg erwischt

Wolfsburg Einen Serieneinbrecher hat die Polizei in Wolfsburg erwischt. Der 18-Jährige gestand mehr als zehn Einbrüche in Schulen, Vereinsgebäude und Firmen, nachdem er am Mittwoch beim Zündeln aufgefallen war. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf bis zu 20 000 Euro. skn