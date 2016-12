22. niedersächsischer Medienpreis vergeben

Hannover Für herausragende Beiträge im privaten Hörfunk und Fernsehen ist der 22. niedersächsische Medienpreis vergeben worden. Acht Journalisten sowie eine schulische Hörspiel-AG erhielten am Donnerstag in Hannover den mit insgesamt 15 000 Euro dotierten Preis, der in Kategorien wie Information und...