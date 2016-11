Ringelschwanzprämie: Zahl teilnehmender Betriebe wächst

Hannover Immer mehr Schweinehalter in Niedersachsen wollen die sogenannte Ringelschwanzprämie vom Land kassieren. In diesem Jahr haben 156 Betriebe die Tierwohlförderung für insgesamt rund 207 000 Schweine beantragt, wie die niedersächsische Landwirtschaftskammer mitteilte. Genau ein Jahr nach Einführung der Prämie beginnt am Donnerstag die nächste Bewilligungsrunde. Im Jahr 2015 gingen noch 116 Anträge für mehr als 119 400 Masttiere ein. Zwar startete die Maßnahme erst im vergangenen Dezember. Anträge konnten aber schon davor gestellt werden.

Mit der Prämie will die Landesregierung Anreize für die Schweinebauern schaffen, auf das Abknipsen der Ringelschwänze zu verzichten. Durch das sogenannte Kupieren soll verhindert werden, dass sich die Tiere gegenseitig den Schwanz abbeißen - aus Langeweile oder aus Platzmangel. Tierschützer kritisieren das Kupieren schon lange. Denn häufig infizieren sich die Wunden oder Krankheitserreger gelangen ins Schwein. dpa