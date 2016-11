Vogelgrippe zwingt auch Zoos in Niedersachsen zum Handeln

Hannover Die Geflügelpest in Norddeutschland bereitet den niedersächsischen Zoos und Tierparks Sorgen. „Sollten infizierte Vögel gefunden werden, müssen auch wir schließen“, sagt die Sprecherin des Zoos Hannover, Margitta Feike. Im Zoo Hannover wurden fast alle Vogelarten vorübergehend in überdachte Gehege gebracht, die durch feine Zaunmaschen vor freilebenden Vögeln geschützt sind. Auch im Zoo in Osnabrück liefen ähnliche Vorsorgemaßnahmen an.

Im Vogelpark Walsrode sind die Verantwortlichen gelassen, obwohl gerade dort das Einschleppen der Vogelgrippe schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. „Seit dem ersten Frost Anfang November sind unsere Tiere bereits in ihren überdachten Winter-Innengehegen“, sagte Pressesprecher André Schmidt. „Das Risiko, dass die Vogelgrippe die Tiere dort trifft, ist sehr gering - aber nicht auszuschließen.“ Im Hamburger Tierpark Hagenbeck werden nach ersten Ansteckungsfällen Gänse getötet, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. dpa