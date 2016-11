Arbeitsagentur rechnet mit starker Arbeitskräftenachfrage

Hannover Die Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen rechnet mit einer weiterhin starken Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Zahlen für den Arbeitsmarkt im November stellt die Behörde am Mittwoch (10.00 Uhr) vor. Die seit Monaten starke Nachfrage nach Arbeitskräften werde sich trotz eines leichten Rückgangs fortsetzen, teilte die Bundesagentur mit. In Verbindung mit der stabilen Konjunktur könne erwartet werden, dass die Unternehmen auch in den kommenden Monaten Personal einstellen wollen. Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen betrug im Oktober 5,8 Prozent (September 5,9 Prozent). Im Nachbarland Bremen lag die Quote im Oktober bei 10,0 Prozent (September 10,2 Prozent).

