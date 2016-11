Gipfel zu Breitbandausbau in Niedersachsen

Osterholz-Scharmbeck Schnelles Internet für alle und überall in Niedersachsen: Das ist das Ziel des Breitbandausbaus. Beim Niedersächsischen Breitbandgipfel diskutieren am Mittwoch rund 300 Vertreter der Industrie, der Kommunen und des Staates über Stand und Perspektiven des Ausbaus. An der Konferenz in Osterholz-Scharmbeck nimmt auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) teil. Die Bundes- und Landesförderung des Breitbandausbaus soll dafür sorgen, sogenannte weiße Flecken im Netz zu beseitigen. Damit sind Gebiete gemeint, die eine Internetversorgung mit einer Datenübertragungsrate von unter 30 Megabits pro Sekunde haben. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder