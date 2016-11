Feuer zerstört aus Holz gebaute Werkstatt

Badbergen Ein Werkstattgebäude ist in Badbergen (Landkreis Osnabrück) am Montagabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden beträgt 35 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Verursacht habe den Brand offenbar der 66 Jahre alte Besitzer der Werkstatt, der den Werkstattofen in dem Gebäude falsch befeuerte. Als das Feuer in dem Ofen außer Kontrolle geriet, habe der 66-Jährige noch vergeblich versucht, den Brand mit Wasser zu löschen. Er rief die Feuerwehr und rettete sich unverletzt ins Freie.

Die komplett aus Holz gebaute Werkstatt brannte vollständig nieder. Die benachbarten Gebäude wurden durch das Feuer leicht beschädigt. dpa