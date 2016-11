Rastede Ein 81-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Rastede (Landkreis Ammerland) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen am Montagabend gegen einen Radlader geprallt, wie die Polizei mitteilte. Danach krachte sein Auto frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 59 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. dpa

