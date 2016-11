Hamelner Gewaltopfer ist aus dem Koma erwacht

Hameln Nach dem Verbrechen an einer 28-Jährigen in Hameln, die – an ein Seil gebunden – hinter einem Auto hergeschleift wurde, hat sich der Zustand des Opfers leicht gebessert. „Die Ärzte haben die Frau aus dem künstlichen Koma geholt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Frau reagiere auf Ansprache,...