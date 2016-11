Baum bohrt sich in Wohnmobil - ein Schwerverletzter

Lüneburg Mit der Front hat sich ein Wohnmobil bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen um einen Baum gewickelt. Der Fahrer wurde anschließend schwer verletzt aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der 65-Jährige sei am Mittag mit seinem...