Ministerpräsident Weil bei VW in Emden – Thema „Zukunftspakt“

Um die Auswirkungen des sogenannten Zukunftspakts geht es am Montag (PK 16.30 Uhr) bei einem Besuch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im VW-Werk in Emden. Er kommt auf Initiative des Betriebsrats in das ostfriesische VW-Werk. Weil will sich zusammen mit Werkleiter Andreas Dick...