Stephan Weil rät der Region: Sprecht mit einer Stimme

Spitzentreffen am historischen Kabinettstisch

So, 20.11.2016, 19.31 Uhr

Auf Einladung unserer Zeitung diskutierte eine hochkarätige Runde im Herzog-Anton-Ulrich-Museum über 70 Jahre Braunschweiger Land in Niedersachsen. Video: Antje Tittelmeier/lightvision

Auf Einladung unserer Zeitung diskutierte eine hochkarätige Runde im Herzog-Anton-Ulrich-Museum über 70 Jahre Braunschweiger Land in Niedersachsen. Video: Antje Tittelmeier/lightvision

Spitzentreffen am historischen Kabinettstisch

Spitzentreffen am historischen Kabinettstisch Auf Einladung unserer Zeitung diskutierte eine hochkarätige Runde im Herzog-Anton-Ulrich-Museum über 70 Jahre Braunschweiger Land in Niedersachsen. Video: Antje Tittelmeier/lightvision

Das Herz schlägt in den Regionen

Das Herz schlägt in den Regionen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat an die Region appelliert, ihre Interessen möglichst geschlossen zu vertreten. „Einigkeit macht eine Region mit Sicherheit stärker, und zwar nach innen und nach außen“, sagte Weil bei einer Diskussionsveranstaltung unserer Zeitung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Am 21. November 1946, vor 70 Jahren, hatte die letzte Kabinettssitzung des Landes Braunschweig stattgefunden. Dann ging es im neugegründeten Niedersachsen auf.

„Wenn man widersprüchliche Signale zum selben Thema aus der Landespolitik bekommt, dann bringt das die Sache nicht wirklich voran“, sagte Weil weiter.

Die Zukunft der Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter sieht Weil weiterhin vor allem in der Autobranche. „Wir stehen inmitten eines revolutionären Umbruchs der Branche“, betonte Weil. Es gehe nicht nur um alternative Antriebe, sondern auch hin zu einer Vernetzung des Fahrzeugs. „Das heißt: Der Schwerpunkt der Automobilindustrie wird gleichzeitig auch der Schwerpunkt der IT-Entwicklung in Niedersachsen werden“, betonte Weil.

Die Oberbürgermeister von Wolfsburg und Salzgitter, Klaus Mohrs (SPD) und Frank Klingebiel (CDU), appellierten ebenfalls an die Kommunen, die Region gemeinsam weiterzuentwickeln. „Wenn wir gemeinsam die Dinge entwickeln, kann jeder von jedem profitieren“, sagte Mohrs zur Initiative der Oberbürgermeister für einen besseren ÖPNV. Mohrs, Klingebiel und Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hatten gemeinsamen mehr Finanzmittel für den regionalen Bahn- und Busverkehr gefordert. Das niedersächsische Nahverkehrsgesetz wurde entsprechend geändert. Die beiden Oberbürgermeister betonten, auch die Landkreise profitierten von dem Erfolg.

Der frühere Ministerpräsident und Ex-Innenminister Gerhard Glogowski (SPD) forderte die Region auf, ihre Kräfte zu bündeln. Wolfsburg und Braunschweig seien eine Schicksalsgemeinschaft, betonte Glogowski. „Ich glaube, es ist viel zu früh und viel zu lange über verfasste Region gesprochen worden. Das hat eher Misstrauen geweckt“, sagte Wolfsburgs OB Mohrs. Die eigentlichen Herausforderungen für das Braunschweiger Land lägen nicht in den großen Städten, Sie seien im ländlichen Raum. „Darüber wird noch zu wenig geredet“, warnte Ministerpräsident Weil.

Ahlers, Michael