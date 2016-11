Bad Sachsa Ein Betrunkener ist in Bad Sachsa (Göttingen) bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Der 34-Jährige kam nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille bei dem Fahrer, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Auto entstand Totalschaden. dpa

