Hunderte tote Tiere bei Brand in Schweinestall

Visselhövede Rund 450 Schweine sind bei einem Brand in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) in einem Stallgebäude verendet. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 450 000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Feuer sei am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Stall eines Gehöfts ausgebrochen. Die verständigte Feuerwehr habe keines der Tiere mehr retten können. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. dpa

