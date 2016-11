Zwei Männer starben bei Unfall

Helmstedt Zwei Tote hat ein Autounfall zwischen Groß Sisbeck und Querenhorst (Landkreis Helmstedt) am Mittwochnachmittag gefordert. In dem alleinbeteiligten Fahrzeug waren nach Angaben der Polizei offenbar vier Männer unterwegs. Die anderen beiden wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. ...