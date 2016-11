Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall schwer verletzt

Hohne Ein 38-Jähriger ist in Hohne (Celle) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei stieß der Mann am Sonntagabend nach Angaben der Polizei gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Statt auf Hilfe zu warten flüchtete er und wurde von der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht. Nahe seiner Wohnanschrift konnten die Beamten den Mann schließlich finden und in ein Krankenhaus bringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille, außerdem soll er nicht angeschnallt gewesen sein. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt. dpa

