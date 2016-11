23-Jähriger nach Angriff mit Messer außer Lebensgefahr 

Hannover Ein 23-Jähriger, der am Samstagvormittag durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde, ist auf dem Weg der Besserung. Der mutmaßliche Täter sei in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.Der 20-Jährige hatte versucht, das Opfer und einen Freund in Hannover...