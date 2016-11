Beziehungsstreit endet mit versuchtem Totschlag 

Hannover Bei einem Beziehungsstreit in Hannover hat ein 27-Jähriger seine 22 Jahre alte Ex-Partnerin derart geschlagen und gewürgt, dass die Polizei nun wegen versuchten Totschlags gegen ihn ermittelt. Nachbarn hatten nach einem lautstarken Streit in dem Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend die Polizei...