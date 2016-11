Millionenschaden bei Brand in Sägewerk

Bad Essen Beim Brand einer Lagerhalle in Bad Essen bei Osnabrück sind drei Feuerwehrmänner verletzt worden. Außerdem entstand ein Sachschaden von mindestens einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Mittwochabend in der Lagerhalle eines Sägewerks aus, die Löscharbeiten dauerten die...