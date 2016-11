Tod eines Streitschlichters soll im Landgericht neu verhandelt werden

Es war viel Alkohol im Spiel in der Nacht zum 22. Februar 2015, in der ein 24 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz vor einer Kneipe in Seelze bei Hannover zu Tode kam. An den Ablauf der Rangelei kann sich fast zwei Jahre nach der Tat keiner der Zeugen vor dem Amtsgericht Hannover mehr genau erinnern....