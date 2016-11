Mit einem Traktor wird am 05.04.2013 ein Güllewagen über ein Feld bei Jacobidrebber (Niedersachsen) gezogen. Foto: Ingo Wagner/dpa

Minister Meyer sieht in Nitrat-Klage Ohrfeige für Schmidt

In der Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen Versäumnissen beim Grundwasserschutz sieht Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer eine Quittung fürs Nichtstun. „Die Klage der EU kommt einer Ohrfeige für den Bundesminister gleich“, sagte der Grünen-Politiker. Die EU-Kommission hat nach Angaben des Europäischen Gerichtshofes eine entsprechende Klage eingereicht. Als Hauptursache hoher Nitratwerte gelten zu lasche Regeln beim Umgang mit Gülle und Kunstdünger. Fast ein Drittel der Messstellen in Deutschland melden einen über dem Grenzwert liegenden Nitratgehalt im Grundwasser. In Niedersachsen liegt der Anteil bei 60 Prozent.

Seit drei Jahren verschleppe Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) die Überarbeitung der Düngegesetzgebung in Deutschland, sagte Meyer am Montag. Die Vorschläge der Länder für eine Reform zum Schutz des Grundwassers seien lange auf dem Tisch. Schmidt weigere sich, eine Bilanz über die bei den Betrieben hinein- und hinausgehenden Stickstoffmengen, Datentransparenz bei der Kontrolle und effektive Maßnahmen gegen Überdüngung auf den Weg zu bringen, kritisierte er.

Auch Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) sieht Versäumnisse bei der großen Koalition im Bund. „Seit drei Jahren hängt die Umsetzung der Düngeverordnung in der Bundesregierung fest“, sagte er. Der Rechtsrahmen, der Datenabgleich und die Bußgelder müssten verschärft werden.

Die Landesregierung setze einerseits auf die Beratung beim Wasserschutz und die Kooperation von Landwirten, die Nährstoffe aus Überlast-Regionen in Nachfrage-Regionen bringen wollen. Sie verschärfe andererseits die Kontrollen und die Ursachenermittlung in Landkreisen, die sehr hohe Nitrat-Belastungen haben und wo diese Belastungen auch gegen den Trend weiter ansteigen, erklärte Wenzel.

Für das Landvolk Niedersachsen erklärte Sprecherin Gabi von der Brelie, dass die Klageschrift der EU-Kommission auf der geltenden Düngeverordnung basiere, die in Überarbeitung sei. „Es ist davon auszugehen, dass die von der Kommission kritisierten Punkte darin abgearbeitet werden“, sagte sie. Die überarbeitete Fassung dürfte im Frühjahr 2017 in Kraft treten. Die Landwirtschaft sperre sich nicht gegen eine Überarbeitung. dpa