Nach LKW-Unfall liegen Möbel auf der Autobahn 2

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Morgen gegen 5 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover gekommen. Laut Polizei fuhr ein LKW an der Anschlussstelle Lehrte-Ost auf einen anderen LKW auf, der auf dem Standstreifen stand. Dadurch riss der Anhänger auf, und es verteilten sich Möbel auf der...