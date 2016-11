Leer Seit zehn Tagen wird eine 66 Jahre alte Millionärin aus Leer vermisst. Nun hat man das Auto der Frau in Hamburg-Ottensen gefunden, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen bestätigte. Der Wagen der 66-Jährigen wurde bereits am Donnerstagabend von der Polizei entdeckt. Von der Frau fehle jedoch weiterhin jede Spur, wie der Sprecher sagte. Die Polizei plane nun umfangreiche Suchmaßnahmen und bitte auch die Bevölkerung um Mithilfe, hieß es weiter. dpa

