Enkel soll Großeltern getötet haben

Am Tag nach dem Gewaltverbrechen in Springe südlich von Hannover ist das Entsetzen in der Nachbarschaft groß. „Mich hat der Hausverwalter angerufen, dass bei uns ein Doppelmord passiert ist“, erzählt eine ältere Dame vor dem siebenstöckigen Mietshaus. „Ich wohne in der sechsten Etage, ich habe...