Senioren-Ehepaar getötet - Enkel wird vernommen

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Senioren in Springe bei Hannover steht der Enkel unter Verdacht, das Ehepaar umgebracht zu haben. Der 25-Jährige werde derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Hannover. Ein mögliches Motiv sei noch nicht bekannt. Die 82-jährige Frau und...