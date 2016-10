Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen steigt

Laatzen Die Zahl der Cyberattacken und Fälle von Datenklau bei niedersächsischen Unternehmen steigt, ganz unabhängig von der Branche. Deshalb informieren Wirtschafts- und Innenministerium Firmen am Dienstag (14.30 Uhr) gemeinsam mit dem Verfassungsschutz in Laatzen bei Hannover über Gefahren und Schutzmechanismen gegen fremden Zugriff auf sensible Daten. Bei der Wirtschaftsschutztagung geht es auch um praktische Tipps wie das Leisten Erster Hilfe im Cyber-Schadensfall. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder