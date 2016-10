Schon mehr Geldautomaten gesprengt als 2015

Hannover In diesem Jahr sind in Niedersachsen schon mehr Geldautomaten gesprengt worden als im gesamten Jahr 2015. „2015 hatten wir 28 entsprechende Taten, in diesem Jahr waren es bislang 33“, sagte die Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover, Stephanie Weiß. Das LKA hatte im Dezember vergangenen Jahres eine zehnköpfige Soko eingerichtet. Es habe schon Verurteilungen gegeben, weitere Ermittlungen liefen derzeit, sagte die LKA-Sprecherin. „Auch durch Präventivangebote wie die Beratung von Banken gehen wir davon aus, dass die polizeilichen Maßnahmen gewirkt haben.“ So seien seitdem mehrere Versuche einer Sprengung gescheitert. dpa

