Alkoholfahrt endet im Gartenzaun – zwei Verletzte

Söhlde Eine alkoholisierte Autofahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall nahe Söhlde (Hildesheim) verletzt worden. Die 39-Jährige verlor in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Polizeiangaben in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte dann gegen einen Gartenzaun. Wach gewordene Anwohner eilten zu Hilfe, aber „hiervon zeigte sich zumindest die Fahrerin wenig begeistert und schlug einem geschädigten Anwohner ein Mobiltelefon aus der Hand“, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 2,4 Promille. Sie und ihr Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, am Auto entstand Totalschaden. dpa

