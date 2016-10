Innenminister beraten Strategien gegen Einbrecherbanden

Aachen =Bei der Verfolgung international auftretender Einbrecherbanden will die Polizei in Niedersachsen, NRW und anderen Bundesländern noch enger mit Belgien und den Niederlanden zusammenarbeiten. Am Montag gibt es dazu in Aachen ein Arbeitstreffen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und den Innenministern der beteiligten Länder. Die Politiker wollen beraten, wie mit einer besseren Zusammenarbeit auf Einbrecherbanden reagiert werden kann, die durch Europa ziehen. Schon im November soll es erste gemeinsame Kontrollen geben. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder