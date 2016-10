Betrunkener Dieb greift Polizei an

Wulften Ein Sondereinsatzkommando hat am Samstagabend einen 47-Jährigen in Wulftener im Kreis Osterode überwältigt, der zuvor auf vier Polizeibeamte geschossen hatte. Vorausgegangen war ein räuberischer Diebstahl: Der Mann hatte in einer Gaststätte einen Monitor stehlen wollen und war von einem 22-jährigen...