FDP will Cannabis für Erwachsene freigeben

Cannabis soll nach dem Willen der niedersächsischen FDP an Erwachsene frei verkauft werden dürfen. Für Minderjährige soll die Droge aber weiterhin verboten bleiben. Einen entsprechenden Antrag brachte die Fraktion der Liberalen am Freitag in den Landtag ein. „Die Prohibitionspolitik bezüglich Cannabis ist gescheitert“, sagte Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner. Trotz des...