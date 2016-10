Niedersachsen trinken deutlich mehr Bier

Der Bierkonsum in Niedersachsen und Bremen ist in diesem Jahr bisher deutlich gestiegen. In den ersten neun Monaten wurden in beiden Bundesländern zusammen mehr als 6,6 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt. Dies sind 600 000 Hektoliter oder neun Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Erhebung hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag veröffentlicht hat. Bundesweit erhöhte sich der Bierabsatz von Januar bis September nur um ein Prozent auf 74,2 Millionen Hektoliter. Eine Erklärung für die Entwicklung nannte das Statistische Bundesamt nicht.

Einen ähnlichen Zuwachs wie in Niedersachsen und Bremen gab es in diesem Jahr bisher nur in Mecklenburg-Vorpommern (plus 8,8 Prozent) und Baden-Württemberg (plus 5,7 Prozent). In vielen anderen Bundesländern ging der Bierabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar zurück. Auch in Niedersachsen war der Bierabsatz zuvor jahrelang gesunken. dpa