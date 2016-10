Frau stirbt bei Feuer in Altenheim

Bremen Bei einem Brand in einem Altenheim in Bremen ist am Freitag eine Bewohnerin ums Leben gekommen. In dem Zimmer der 69-Jährigen hatten aus zunächst ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits erloschen. Die Einsatzkräfte fanden die Frau tot in ihrem Zimmer. Aller anderen Bewohner des betroffenen Gebäudeteils konnten von Pflegern in Sicherheit gebracht werden. Was genau zum Tod der Frau führte, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. dpa

