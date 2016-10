Streik bei Germanwings: acht Flüge ab Hannover betroffen

Hannover Der Streikaufruf beim Lufthansa-Billigflieger Germanwings kann am Flughafen Hannover am Donnerstag bis zu acht Verbindungen betreffen. Neben drei Flügen nach Stuttgart steht je eine Verbindung nach Mallorca, Split, London, Izmir und Sizilien auf dem Flugplan. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder bei den zugehörigen Gesellschaften Eurowings GmbH und Germanwings an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart und Berlin zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen.

Sicher nicht bestreikt werden die Langstreckenflüge der Marke. Zudem sollen einzelne Europa-Flüge trotz des Streiks stattfinden. Einen Sonderflugplan wollte Eurowings auf der eigenen Homepage veröffentlichen. Das Unternehmen hat seinen betroffenen Passagieren kostenlose Umbuchungen und Stornierungen angeboten. Ausgangspunkt des Streiks waren die gescheiterten Tarifgespräche bei der Düsseldorfer Eurowings GmbH. Am Abend hatte Ufo dann das Streik-Szenario auf die größere Konzernschwester Germanwings ausgeweitet. dpa