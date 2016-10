Neun Bieter konkurrieren um den Transrapid

Blick auf einen Transrapidzug am 06.09.2016 auf dem Gelände des Besucherzentrums in Lahten (Niedersachsen). Foto: dpa

Lathen Jetzt wird es ernst: Neun ernstzunehmende Bieter haben ihren Hut in den Ring geworfen und für den letzten Transrapid geboten.

Das Bieterverfahren um den letzten in Deutschland hergestellten Transrapid ist am Dienstag zu Ende gegangen. Insgesamt seien neun ernstzunehmende Gebote für das derzeit im emsländischen Lathen stehende Hightech-Gefährt abgegeben worden, sagte Oliver Jasper, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft des Bundes (VEBEG): „Es waren mehr Gebote, aber neun sind übrig geblieben.“ Bei den anderen habe es formale Fehler gegeben. Wer geboten habe und wie hoch die Gebote waren, könne er nicht sagen, erklärte Jasper. Er bestätigte aber, dass zu den Bietern Verwerter ebenso gehören wie Kommunen und Museen.

Gebote platziert haben unter anderem die Samtgemeinde Lathen, auf deren Gebiet seit den 1980er Jahren die Testanlage für die Magnetzüge steht. Das bestätigte eine Sprecherin der Kommune. Lathen will sich das letzte Fahrzeug der Transrapidreihe sichern, um in einem Museum die Entwicklungsgeschichte der Magnetbahntechnik präsentieren zu können.

Auch die Technische Hochschule im rheinland-pfälzischen Bingen habe noch am Dienstag ein Gebot für eine Endsektion des Magnetzuges abgegeben, sagte eine Sprecherin. „Es handelt sich um einen symbolischen Betrag.“ Es hätten sich ausreichend Sponsoren gefunden, um den Transport und die spätere Aufstellung finanziell zu sichern. Die TH habe ein Interesse, den Transrapid zu erwerben, weil der langjährige Testanlagen-Leiter in Lathen, Günter Steinmetz, sein Maschinenbaustudium in Bingen absolviert habe. Steinmetz gelte als Pionier der Magnetschwebetechnik.

Der zum Verkauf stehende Zug ist ein Prototyp für die ursprünglich zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und Flughafen geplante Verbindung, die wegen zu hoher Kosten nie realisiert wurde. Bis Ende 2011 wurde er im Emsland bis zur Serienreife entwickelt. Der Zug ist insgesamt 75 Meter lang und rund 170 Tonnen schwer. Der Verkauf erfolgt ohne Fahrweg, Betriebsleitstand und Software.

Der Zug besteht aus drei Sektionen. Die maximale Geschwindigkeit des Transrapids lag bei Tempo 500, die Betriebsgeschwindigkeit lag bei 400 Stundenkilometern. Der Abbau und der Transport des Zuges muss vom Käufer organisiert werden.

Sieben bis zehn Tage werde die Sichtung der Gebote dauern, sagte Jasper. Das letzte Wort über den Zuschlag habe Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). „Man ist schon gewillt, das höchste Gebot zu nehmen“, erklärte Jasper. Nach einem Zuschlag werde der Preis auf der Homepage der VEBEG veröffentlicht. dpa