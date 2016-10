56-mal drohen Unbekannte im Clowns-Kostüm

Hannover Seit Monatsbeginn sind der Polizei in Niedersachsen 56 Zwischenfälle mit Grusel-Clowns gemeldet worden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, wurde in einem Fall eine Person verletzt. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt. Wo sich dieser Übergriff ereignete, wurde nicht...