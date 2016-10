„Zeitungen formen Demokratie“

Zum Auftakt der siebten „Zukunft Bilden“-Saison hat Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) die Auszubildenden eingeladen, sich in dem Projektzeitraum eine Meinung über die lokalen und internationalen Nachrichten zu bilden und in der Demokratie mitzumischen. Die Zeitungslektüre und der Austausch mit Menschen in Gesprächen und in Foren seien verschiedene Wege dazu. „Wer...