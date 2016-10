Niedersachsen erhält neue Nachtzüge und Verbindungen

Hannover Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember steigt das Zugangebot für Reisen aus Niedersachsen. Unter anderem soll es wieder Nachtzüge ins Ausland geben.

Neue Nachtzüge in die Schweiz und nach Österreich sowie mehr Anschlüsse nach Berlin legt die Bahn zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember ein. Der letzte abendliche Intercity über Bremen und Osnabrück nach Köln fährt künftig über Nacht weiter nach Basel, wo er am nächsten Morgen ankommt, teilte die Bahn mit. Weil die Deutsche Bahn die klassischen Nachtzüge mit Schlaf- und Liegewagen aufgibt, übernehmen die Österreichischen Bundesbahnen nach der Verbindung Hamburg-Wien auch den Zug von Hamburg über Hannover und Göttingen nach München und fahren diesen weiter nach Innsbruck. „ÖBB-Nightjet“ heißen die österreichischen Züge künftig.

Das nächtliche IC-Paar zwischen Köln, Hannover und Berlin fährt künftig an den Wochenenden weiter nach Rostock und Binz auf Rügen. Außerdem wird nachmittags (montags bis donnerstags und sonntags) ein zusätzlicher schneller IC von Münster über Osnabrück, Hannover und Wolfsburg nach Berlin eingelegt. dpa