Hodenhagen Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) ist ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann war in der Nacht zu Dienstag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 19-Jährige starb noch am Unfallort. dpa

