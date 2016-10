Unterrichtsversorgung: So ist die Lage an den Schulen

Den Stundenausfall an Niedersachsens Schulen will die FDP-Landtagsfraktion mit einer Aktion deutlich machen. Sie stellt Daten jeder Schule ins Internet.„Was Eltern und Schüler längst wissen, haben wir jetzt schwarz auf weiß. Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen ist so schlecht wie...