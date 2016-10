Es geht um den unverfälschten Klanggenuss

Wer sein Auto liebt, der hört in ihm Musik – einen echten und authentischen Klang mal vorausgesetzt. Genau darum ging es am Wochenende in Wendhausen. Dort trafen sich die Besitzer der besten Auto-Musikanlagen aus ganz Deutschland, um den Car-HiFi-Meister, den AYA-Meister, unter sich auszumachen....